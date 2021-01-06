Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
06.01.2021 09:59
Son dakika spor haberi: Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
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Kaynak: AA
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