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Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı - Son Dakika

Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

10.11.2021 07:58

Gelen son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladıANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle Ankara'da Bakanlıkta bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor...

Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

ANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle Ankara'da Bakanlıkta bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

81 il 922 ilçenin her bir karışı gözümüzün nurudur diyen Bakan Kasapığlu, "Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Batman'daydık, onlarca dev eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce Zonguldak'taydık, yine açılışlarımız oldu, gençlerimizle buluştuk, onların fikirlerini ve önerilerini dinledik, hasbihal ettik. Az önce yine bakanlığımızda Tekirdağ'dan gelen 81 gencimizle buluştuk, onlarla hasbihal ettik. 81 il, 922 ilçenin her bir karışı gözümüzün nuru, her bir insanımız başımızın tacıdır. Ülkemizin doğusu da bir batısı da bizim için bir. Bizim hikayemizde birlik var, kardeşlik var. Şükürler olsun son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin adamı, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda üreten, her alanda ileriye giden, gerektiğinde 'dur' diyen, 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir ülke haline geldik. Dinleyen, önemseyen, karar alan ve fikirler ortaya koyan, milleti için çalışan bir siyaset anlayışıyla hamdolsun milletimizi buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, her alanda devrim niteliğinde anılabilecek çalışmalar hayata geçirdiklerini kaydederek, "Pek çok alanda yerli, milli ve bu anlamda teknolojide istikamet çizen bir ülke olduk. Dünyanın gıpta ile baktığı havaalanlarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, özellikle ülkemizin dört bir yanına yayılan tren, demir yoluya ve metrolarıyla dev eserlerle hem çözüm ürettik, hem de yarının Türkiye'sinin altyapısını güçlü bir şekilde inşa ettik. İstikrar, sürdürülebilirlik vizyonumuzla, milletimizin sesi olduk, milletimizin sesi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜM ALTYAPIMIZIN SPOR TESİSLERİMİZİN NİTELİKLİ VE ETKİLİ OLDUĞUNU BAŞARILARINIZLA HAYKIRACAKSINIZ"

Bakan Kasapoğlu, bizim mücadelemiz yarınlara el ele omuz omuza yürüme mücadelesidir diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın tüm hizmetlerinin, tüm eserlerinin, tüm yatırımlarının, spor altyapımızın, spor tesislerimizin, nitelikli ve etkili olduğunu tüm dünyaya sizler haykıracaksınız, başarılarınızla haykıracaksınız. Olimpiyatlarda işte gördük hamdolsun bizleri gururla temsil ettiler. Kendi mutsuzluklarını gençlere mal etmeye kalkanlara hep birlikte üreterek, taş üstüne taş koyarak, birlikte çalışarak cevap vereceğiz. Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesidir. Bizim mücadelemiz yarınlara güçlü bir şekilde tıpkı bugüne kadar olduğu gibi kardeşçe el ele omuz omuza yürüme mücadelesidir. Bizim hayat felsefemizde iki günü eşit olan ziyandadır."

"FAAL SPORCU SAYISI 900'KEN 7 BİNLERE GELDİ"

Bakan Kasapoğlu, 2002'den sonrası Bilecik'in durumunu biliyorsunuz, gençlik ve spor yatırımlarında hamdolsun şaha kaldırmış vaziyetteyiz diyerek, "2002 öncesi Bilecik'te 13 tesis varken pek çoğu ekonomik ömrünü tamamlamışken, bizler hem bu tesislerin bakım onarımlarını gerçekleştirirken, bir yandan da yeni tesislerle bu sayıyı 22'ye yükselttik. Faal sporcu sayımız 900'ken bugün bu sayımız 7 binlere geldi. İlimizde bir yurt varken, bugün yurt sayısını 5'e yükselttik, 15 kişilik odalardan baza sistemli tamamen konforlu bir yurt sistemine geçtik. Bilecik'te 1 tane bile gençlik merkezi yokken, bugün 2 gençlik merkezimiz var ve bugün imzalayacağımız protokollerle Bilecik'imizde gençlik merkezi olmayan ilçemizde kalmayacak. Tüm Bilecik için, Şeyh Edebali Stadı'nı baştan sona yeniliyoruz, en modern şekilde ilimize hizmet etmesini ve hayırla hızlıca tamamlanmasını temenni ediyoruz. Tüm ilçelerimize yayacağımız gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenman salonlarımız, mahalle tipi spor salonlarımız, artık butik salonlara geçiyoruz. Bozüyük'teki devasa salonumuzu tamamladık hamdolsun, fitness salonlarımız, kadın odaklı spor anlayışımız, yüzme havuzlarımız, yarı olimpik yüzme havuzlarımız, 'yüzme bilmeyen kalmasın projemizle bilmeyen herkese yüzme öğretme taahhüdümüz, nizami sahalarımız, sentetik saha, basketbol voleybol alanlarımız yine 10 bin pota kapsamında. Bilecik'ten yeni dev adamlar, basketbolda, voleybolda, futbolda, yüzmede, güreşte, okçulukta her alanda öncü gençler çıkacak" ifadelerini kullandı.

Söğüt'te "ova kampı" inşa edeceklerini de belirten Kasapoğlu, "Söğüt'teki gençlik kampını da ülkeye, insanlığa gençlerle beraber kazandıracağız. Bu yatırımların Bilecik'e hayırlı uğurlu olsun.Bu tesisler sizler için bu tesislerden dolu dolu istifade eden, 7 gün 24 saat açık olan tesislerimizden tüm Bilecik halkının, genç yaşlı, engelli engelsiz, kadın erkek demeden dolu dolu istifade etmesi için, gelin oralarda spor yapın, oralardaki faaliyetlere katılın" dedi.

Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, Bilecik, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! SPOR Bakan Kasapoğlu Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı - Son Dakika
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