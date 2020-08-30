Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan filenin genç sultanlarına kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan U19 Genç Kız Milli Takımımızı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Zafer Haftamızda bir zafer de filenin genç sultanlarından! Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."