Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan filenin genç sultanlarına kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan U19 Genç Kız Milli Takımımızı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:"Zafer Haftamızda bir zafer de filenin genç sultanlarından! Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 23:47 - Kaynak: DHA
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