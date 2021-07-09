Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan milli güreşçileri kampta ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli güreşçileri, Bolu'da kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, olimpiyatlara kısa bir süre kala milli sporcuları ziyaret ederek, onlara destek olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu'da sürdüren milli güreşçilerle kamp yaptıkları otelde görüştü.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti.

Olimpiyat hazırlıkları hakkında sporculardan ve antrenörlerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.