Son dakika spor: Başkan Şahin "TFF bir şehrin hayalleriyle oynamamalı"

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, TFF'nin 2 ve 3. lig maçlarının oynanmamasına yönelik kararla ilgili olarak "TFF bir şehrin hayalleri ile oynamamalı" dedi.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. ve 3. Lig maçlarının oynanmamasına yönelik kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, Düzcespor'un ülkenin köklü kulüplerinden biri olduğuna işaret ederek, "Ciddi maliyetlerin ortaya çıktığı profesyonel bir lig olan Spor Toto 3. Lig'de bu yıl önemli başarılara imza atan ve Düzce'nin üst lig hayallerine adım adım yaklaşan Düzcespor camiası Türkiye Futbol Federasyonu ve bazı kulüpler tarafından alınan liglerin oynatılmaması kararı karşısında hayal kırıklığına uğramıştır. Tüm sivil toplum kuruluşlarının tam desteğini alan, tüm kesimler tarafından desteklenen Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve cefakar taraftarlar başta olmak üzere ilimizin tüm kesimleri yıllardır özlemini çektikleri TFF 2. Lig'e yükselme umutlarını, mesnetsiz, sebepsiz ve gerçeklerden tamamen uzak olan bir kararla yıkmamalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer ilgililerden beklentimiz aldıkları bu kötü karardan bir an önce dönerek liglerin oynatılması ve büyük maddi maliyetlerle bugünlere kadar taşınan takımların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemeleridir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE