Son dakika spor: Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi Selendi'de söyleşi gerçekleştirdi

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün daveti üzerine söyleşi gerçekleştirmek üzere ilçeye gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından yüzme havuzunda yeteneklerini sergiledi.

Engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi Selendi ziyaretine İlçe Kaymakamı Ali Yıldırm'ı ziyaret ederek başladı. Kaymakam Yıldırım'a kendi yazdığı kitabı hediye eden Yurtkölesi, ziyaretin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde lise öğrencileri ve engelli öğrencilerin katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Sefa Yurtkölesi, söyleşide yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yurtkölesi, söyleşinin ardından Selendi İlçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kazandırılan yüzme havuzunda bir performans gösterisi yaptı. - MANİSA