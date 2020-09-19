Son dakika spor: Belediye Derincespor'un 7 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Belediye Derincespor'da yapılan düzenli kontrollerde, 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. İzole edilen 7 futbolcunun tedavilerine başlandı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Belediye Derincespor'da düzenli yapılan sağlık kontrollerinde, 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 7 futbolcu takımdan izole edilerek tedavilerine başlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada her türlü önlemin alındığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız, Teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımızın Covid-19 testi yapılmış, yapılan testler neticesinde, 7 futbolcumuzun sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."