Son dakika... SPOR Beşiktaş, Selanik'e gitti - Son Dakika

Teknik direktör Sergen Yalçın 'ın belirlediği 19 kişilik PAOK maçı kadrosu şöyle;

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Siyah-beyazlıların koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Temsilcimiz daha sonra FHY 1903 sefer sayılı uçuşla saat 12.00 sıralarında Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek üzere yola çıktı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan 'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için Selanik'e gitti.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:18

Kaynak: DHA

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