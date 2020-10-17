Son dakika spor: Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
17.10.2020 11:55
Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu ve yapılan incelemelerde Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu açıklanmıştı.
Son Dakika 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı