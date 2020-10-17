Son dakika spor: Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Son dakika spor: Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı

17.10.2020 11:55
Son dakika spor: Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu ve yapılan incelemelerde Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu açıklanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, Divan Kurulu, Rahmi Koç, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

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