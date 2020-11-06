Son dakika spor: Beypiliç Boluspor'da 6 koronavirüs vakası
06.11.2020 13:07
Son dakika gelişmesine göre TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da, futbolcular, kulüp çalışanları ve teknik ekibe düzenli olarak gerçekleştirilen koronavirüs testleri yapıldı. Kırmızı beyazlılara, dün yapılan test sonuçları bugün çıktı. Sonuçlara göle Beypiliç Boluspor forması giyen 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının testleri pozitif çıktı. Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreci başlatılmıştır."
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