Son dakika spor: Bursaspor'un iç saha maçlarına pandemi etkisi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl önce maçların seyircisiz oynanması yönünde karar alınırken, Bursaspor bu süreçteki 17 iç saha maçının 9'unda puan kaybı yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tam 1 yıl önce aldığı karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, Misli.Com 2'nci ve 3'üncü Lig'deki tüm müsabakalar seyircisiz oynanmaya başladı. Aradan geçen 1 yıllık süreçte kulüpler, seyircisinden yoksun olarak mücadele verirken Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor da, çıktığı iç saha maçlarında taraftarının eksikliğini önemli ölçüde hissetti.