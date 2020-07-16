Son dakika spor: CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek - Son Dakika

Son dakika spor: CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek

Son dakika spor haberine göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra verecek.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra verecek. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili savunması sürüyor.

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Korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen duruşmaya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, bordo-mavili kulübün görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları ile birlikte Trabzonspor profesyonelleri katıldı.


Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederek, CAS'a başvuruda bulunmuştu. Korona virüs nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşma ilk bölümü sona ererken Trabzonspor kurmayları duruşmanın ikinci bölümünde savunmasını sürdürüyor.


CAS'ta görülen davanın bugün TSİ ile 18.00'de sona ereceği belirtilirken kararın ise önümüzdeki haftalarda verileceği bildirildi. - TRABZON

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek - Son Dakika Spor
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