Son dakika spor: Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika spor: Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

08.11.2020 21:25
Son dakika spor: Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele sabah saatlerinde PCR testi uygulandığı belirtildi.

13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılarak, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz ev izolasyonuna alınmış, tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Çorum'da 11 Ekim'de oynanacak Sancaktepe FK ve 14 Ekim'de deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçlarının da Türkiye Futbol Federasyonunca ertelendiği aktarıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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