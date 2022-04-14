Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı - Son Dakika
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Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı

14.04.2022 16:30

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandıMustafa AKIN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı

Mustafa AKIN/ AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

'Tarihe ve Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 160 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı koşuldu. Manisa Valiliği önünden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Yeniköy ve Saruhanlı'yı geçerek, Kırkağaç'a devam etti. Ardından Soma'dan geçerek Göçbeyli yönünde devam etti. Bergama Devlet Hastanesi kavağından geçen bisikletçiler, Altınova kavşağından Tuka Tuz Gölü istikametine devam etti ve Ayvalık Marina'da finişi gördüler. Manisa-Ayvalık etabını Team DSM'den Avusturyalı sporcu Sam Welsford 4: 13: 49 saniye ile kazandı. 2'nciliği Alpecin-Fenix'ten Belçikalı Jasper Hilipsen, 3'üncülüğü ise Human Powered Health'tan Hollandalı Arvid de Kleijn elde etti.

Sakarya BB'nin sporcusu Batuhan Özgür, 191.7 kilometrelik yarışın yaklaşık 150 kilometresini birinci grupta götürmeyi başardı. Batuhan Özgür, yarışın son 4 kilometresinde ana grup tarafından yakalandı.

Son 700 metre kala meydana gelen kaza, grubu ikiye böldü. Kazayı geçen yaklaşık 25 sporcu finişe doğru kıyasıya mücadele verdi. Ana grubun ortasında olan kazanın gerisinde kalan grup ise durmak zorunda kaldı.

MAYOLARIN DAĞILIMI

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Manisa-Ayvalık etabında genel klasman 1'inciliği değişmedi. Turun dün koşulan 4'üncü etabında önemli bir avantaj elde eden Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda, genel klasman liderini gösteren turkuaz mayoyu ve kırmızı mayoyu korudu. Beyaz mayo Ukraynalı sporcu Sakarya BB'den Vitaly Buts'ta, yeşil mayo ise Belçikalı Jasper Philipsen'de kaldı.

NAIRO QUINTANA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Fransa'nın Arkea-Samsic takımından Kolombiyalı yıldız tırmanışçı Nairo Quintana, yarıştan çekildi.

TUR2022'nin 2'nci günündeki Selçuk-Alaçatı etabında düşmesinin ardından kendisini iyi hissetmeyen Quintana'yı takımı yarıştan çekme kararı aldı. Nairo Quintana, Manisa-Ayvalık etabına yer alamadı.

YARIN EDREMİT-ECEABAT ETABI KOŞULACAK

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı koşulacak. Saat 09.30'da Akçay Sarıkız Heykeli önünden verilecek startla pedal basacak bisikletçiler, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde yarışı sonlandıracak.

Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı
Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı
Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı

YORUMLAR
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Emin Müftüoğlu, Balıkesir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı - Son Dakika
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