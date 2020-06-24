Son dakika spor: Engin Fırat, Fransa Moldova maçının taktiğini anlattı

Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa ile Moldova arasında oynanan maçın taktik analizini yaptı.



Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2020 elemelerinde Fransa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın taktik analizini paylaştı. Fransa'ya karşı oynadıkları futbola değinen Fırat, gösterdikleri performansla Fransız savunmacıları birçok pozisyonda etkisiz bıraktıklarına değindi. Birçok teknik adamdan kendisine sorular geldiğini belirten Engin Fırat paylaştığı videoda da bu sorulara cevap verdi. - İSTANBUL