Son dakika spor: Eskişehirspor'da 1 oyuncuda koronavirüs çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligde cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre 1 oyuncunun koronavirüslü olduğu tespit edildi. Eskişehirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz" denildi.