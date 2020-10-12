Son dakika spor: Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Saranov dizinden operasyon geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Bojan Saranov dizinden operasyon geçirdi.

İstanbul kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bojan Saranov, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Acıbadem Hastanesine ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.