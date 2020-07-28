Son dakika spor: Fenerbahçe savunmayı oturtamadı! - Son Dakika

Son dakika spor: Fenerbahçe savunmayı oturtamadı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamadı.

Son dakika spor: Fenerbahçe savunmayı oturtamadı!, System.String[]

Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamadı. Sarı-lacivertliler sadece 6 maç üst üste savunma dörtlüsünde istikrar yakalayabildi.

Sezon boyunca kadro yapısında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda ligde savunma hattında bir türlü istikrarı yakalayamadı. Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte sıkıntılar çeken sarı-lacivertli takımda, sezon boyunca bu mevkide 3 isim görev aldı. Hasan Ali 17, Dirar 16 ve Deniz Türüç ise 1 maçta sol bekte oynadı. Sağ bek bölgesinde de 3 isim dönüşümlü olarak oynarken bu isimlerden Isla 19, Ozan Tufan 5, Dirar ise 10 mücadelede forma giydi. Özellikle Isla'nın sakatlığı sonrası Kanarya bu bölgede de sezon içinde zor anlar yaşadı.

Dirar sol bek başladı sağ bek tamamladı

Sezon başında sol bek transferi tamamlayamaması ile çok eleştirilen sarı-lacivertlilerde sezon boyunca bu mevkide farklı isimlerin forma giymesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sezon başı Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ilk 7 hafta Dirar forma giydi. Faslı oyuncu 16 maç savunmanın solunda görev alırken, 10 hafta ise sağ bekte görev alarak sezonu tamamladı.

Stoperde tandem sağlanamadı!

Sezona Ersun Yanal ile başlayan ardından takımı Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe'de savunma göbeğinde de sıkıntılar sezon boyunca boy gösterdi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Zanka, Serdar Aziz, Rami, Falette, Gustavo, Ozan, Jailson ve Sadık stoperde görev aldı. Fenerbahçe'de sezon boyunca ise bir türlü stoperde ikili istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe'de stoperde en istikrarlı ikili ise çıktıkları 7'şer maçlarla; Zanka-Jailson ve Serdar-Jailson ikilisi oldu. Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Gustavo 4 ve Ozan Tufan da bir maçta stoperde görev alması dikkatlerden kaçmadı.

Savunmada istikrar sadece 6 maç sürdü

Savunma dörtlüsünde sezon boyunca bir tülü istikrar yakalayamayan Fenerbahçe'de sadece 6 maç aynı isimlerle maça çıkabildi. Sarı-lacivertli ekip, 18 ve 23.haftalarda savunmasında görev verdiği Isla-Jailson-Serdar-Dirar dörtlüsü ile 6 maç üst üste çıktı ve istikrarı sadece bu isimlerle yakalayabildi.

İşte Fenerbahçe'nin 32 hafta boyunca savunma dörtlüsü

1.Hafta Fenerbahçe- Gaziantep FK: 5-0

Isla-Zanka-Jailson-Dirar

2.Hafta Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

3.Hafta Fenerbahçe- Trabzonspor: 1-1

Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

4.hafta Alanyaspor-Fenerbahçe : 3-1

Ozan-Zanka-Jailson-Dirar

5.hafta Fenebahçe- Ankaragücü: 2-1

Ozan-Zanka-Rami-Dirar

6.Hafta Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Isla-Zanka-Jailson-Dirar

7.hafta Fenerbahçe- Antalyaspor: 0-1

Isla-Zanka-Jailson-Dirar

8.hafta Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2

Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

9.hafta Fenerbahçe- Konyaspor: 5-1

Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

10.hafta Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

11.hafta Fenerbahçe- Kasımpaşa: 3-2

Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali

12.hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Dirar-Zanka-Serdar-Hasan Ali

13.hafta Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Ozan-Zanka-Serdar-Dirar

14.hafta Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-2

Isla-Sadık-Serdar-Hasan Ali

15.hafta Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Isla-Sadık-Serdar-Dirar

16.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş: 3-1

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

17.hafta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Isla-Jailson-Zanka-Dirar

18.hafta Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

19.hafta Fenerbahçe-Başakşehir: 2-0

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

20.hafta Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

21.hafta Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

22.hafta Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1

Isla-Jailson-Serdar-Dirar

23.hafta Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Isla-Jailson-Serdar-Hasan Ali

24.hafta Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali

25.hafta Fenerbahçe-Denizlispor: 2-2

Isla-Serdar-Gustavo-Hasan Ali

26.hafta Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Isla-Jailson-Gustavo-Hasan Ali

27.hafta Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

Dirar-Serdar-Falette-Deniz

28.hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

Dirar-Gustavo-Falette-Hasan Ali

29.hafta Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2

Dirar-Serdar-Gustavo-Hasan Ali

30.hafta Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali

31.hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Dirar-Jailson-Falette-Hasan Ali

32.hafta Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

Dirar-Ozan-Falette-Hasan Ali

33.hafta Beşiktaş-Fenerbahçe. 2-0

Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali

34.hafta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali - İSTANBUL

Fenerbahçe, Hasan Ali, Jailson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Fenerbahçe savunmayı oturtamadı! - Son Dakika Spor
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