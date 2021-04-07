Son dakika spor: Fethiyespor'da 6 vaka
07.04.2021 18:21
Gelen son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup; 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.
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