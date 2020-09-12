Son dakika spor: Fraport TAV Antalyaspor'da 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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