Son dakika spor: Fraport TAV Antalyaspor'da 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." denildi.