Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi - Son Dakika

Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi

12.12.2020 10:49
Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. Yeşil-beyazlıların ligde bugün oynayacağı Anadolu Efes maçı, ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan oyuncuların evlerinde izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi. Frutti Extra Bursaspor'da, daha önce de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.Takımda toplamda 6 oyuncuda koronavirüsün görülmesi üzerine Frutti Extra Bursaspor'un, bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Anadolu Efes maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.


Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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