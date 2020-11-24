Son dakika haberi... Galatasaray'dan duygulandıran Murad Mammadov paylaşımı

Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.

Galatasaray'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un fotoğraflarının yer aldığı bir video klip paylaştı. Videoda, Mammadov'un; "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözleri de yer aldı.

"'Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi... Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek..' demişti Şehit Murad Mammadov çok sevdiği Galatasaray için... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Galatasaraylılık ölmez" cümleleriyle paylaşan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

(İHA)