Son dakika spor: Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson'u kadrosuna kattı. Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu. Panathinaikos'ta 3 sezon görev yapan İsveçli sağ bek, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:27

Kaynak: AA

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