Son dakika spor: Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz maçın ardından gözaltına alındı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Enzo Roco 'nun Beşiktaş takımıyla gerginlik yaşamasının ardından siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal 'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Fatih Karagümrüklü oyuncu Alassane Ndao arasında da gerginlik meydana geldi.

Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçının sona ermesinin ardından yaşanan gerilim stat koridorunda da devam etti.

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