Son dakika spor: Giresunspor: 4-2 - Son Dakika

Son dakika spor: Giresunspor: 4-2

Son dakika habere göre STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Mitrovic (x)(Dk. 80 Tayyib (?), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx)(Dk. 82 Sinan (?), Volkan (xx)(Dk.

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Arkadaşlarıyla otururken feci şekilde can veren genç, toprağa verildi

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Mitrovic (x)(Dk. 80 Tayyib (?), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx)(Dk. 82 Sinan (?), Volkan (xx)(Dk. 74 Berk (?), Hasan (xx), Rassoul (xxx), Pa Dibba (xxx)(Dk. 89 Tevfik (?), Mehmet Akyüz (xx)(Dk. 89 Kone (?)

GİRESUNSPOR: Metin (x)- Numan (x), Muhammed (x), Ahmet Kesim (x)(Dk. 39 Murat (x), Mehmet Güven (x)(Dk. 46 Renan (x), Mehmet Taş (xx), Landel (xx), Milinkovic (x)(Dk. 46 Ahmet Özek (x), Rusescu (xxx), Özgür Can (x)(Dk. 66 Veysel (x), del Valle (xx)(Dk. 66 Muhayer (x)

GOLLER: Dk. 27 Rassoul, Dk. 29 Pa Dibba, Dk. 51 Volkan, Dk. 69 Traore (Adana Demirspor) - Dk. 67 Landel, Dk. 79 Rusescu (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Landel (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Traore, Volkan, Hasan, Rassoul(Adana Demirspor) - Del Vale, Murat (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

20'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde sonrasında Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde, Mehmet Akyüz topu Rassoul'un önüne bıraktı. Rassoul'ün plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde Giresunspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayı üzerindeki Pa Dibba'nın önünde kadı. Dibba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

48'inci dakikada Adana Demirspor'da Volkan çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Giresunspor savunmasının müdahalesinde Volkan yerde kaldı, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Volkan, son vuruş anında duraklayınca, hakem penaltıyı iptal etti.

51'inci dakikada ev sahibi ekip, farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Pa Dibba çalımlarla çizgiye inip ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Volkan, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

59'uncu dakikada Giresunspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Rusescu geçti. Rusescu'nin sert şutunda kaleci kurtuluş topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Giresunsporlu Landel kazandı. Landel çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 3-1

69'uncu dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, rakip savunmadan seken topu kazanan Traore, ceza sahası dışından sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

79'uncu dakikada Giresunspor'un orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Veysel, rakip savunmanın arkasına sarkan Rusescu'ya ara pasını gönderdi. Topu önüne alan Rusescu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi. 4-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.


Mustafa Öğretmenoğlu, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Giresunspor: 4-2 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:59 Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler 22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
22:06
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Arkadaşlarıyla otururken feci şekilde can veren genç, toprağa verildi
21:37
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
21:23
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 23:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika spor: Giresunspor: 4-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]