Son dakika spor: Giresunspor: 4-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Giresunsporlu Landel kazandı. Landel çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 3-1

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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