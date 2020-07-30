Son dakika spor: Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir - Son Dakika

Son dakika spor: Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu.

Son dakika spor: Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu.

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geride bırakan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile başladığı sezonu İlhan Palut'la tamamladı. Özellikle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 maçta istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 42 puanla 11. basamakta bitirdi.

Toplam 29 futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de 4 oyuncu, 30 maçta forma giydi. Bu isimlerden Berkan Emir 2 bin 695, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.

En golcü isimler Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler

Süper Lig'de 44 gole imza atan sarı-kırmızılı ekipte bu golleri 12 farklı isim kaydetti.

Toplamda yedişer gol kaydeden Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i 6 golle Stefano Napoleoni, beşer golle Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, 4 golle Berkan Emir, üçer golle Andre Castro ve Cameron Jerome, birer golle Celso Borges, Kamil Wilczek, Marcio Mossoro ve Wallace Reis takip etti.

4 kırmızı, 76 sarı kart

Toplam 20 oyuncunun sarı kart gördüğü İzmir temsilcisinde Soner Aydoğdu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Göztepe'de kırmızı kart gören isimler ise Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Beto ve Eren Bilen oldu.

Bu futbolculardan Eren Bilen, bu sezon hiç forma giymezken, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

2019-2020 sezonu raporu

Göztepe'de 2019-2020 sezonu raporu şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Soner Aydoğdu303025261005
Alpaslan Öztürk24211842917
Cameron Jerome22191655803
Berkan Emir30302695704
Titi30292617600
Beto30302570510
Lamine Gassama28262275500
Serdar Gürler26262150307
Marcio Mossoro25161397401
Halil Akbunar31242068305
Andre Poko1412961310
Andre Castro32222118203
Stefano Napoleoni29232035106
Celso Borges21121100301
Yalçın Kayan122352200
Murat Paluli108788100
Göktuğ Bakırbaş74487100
Deniz Kadah164479100
Atınç Nukan64362100
Eren Derdiyok53267100
Kamil Wilczek148741001
Zlatko Tripic117644000
Leo66540000
Wallace Reis85512001
Bubacarr Sanneh22180000
Yasin Öztekin81161000
Kerem Atakan Kesgin3026000
Ege Özkayımoğlu3016000
Batuhan Kırdaroğlu1015000
Eren Bilen000010

Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı         
14:19
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 18:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika spor: Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei