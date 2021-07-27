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Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım - Son Dakika

Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım

27.07.2021 13:40
Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi. Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Bosna Hersekli rakibi Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalya alan milli tekvandocu Hakan Reçber, Türkiye'ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ailesi ve sevenleri tarafından karşılanan Reçber basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pandemi dolayısıyla bu yıl seyircisiz düzenlenen olimpiyatların çok heyecanlı geçmediğini dile getiren milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi. Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım. İnşallah daha iyilerini de yapacağım. Maça kadar çeşitli heyecanlar ve duygular oluyor ama maça çıkınca unutuyorum hepsini. Burada da aynısı oldu. Turnuvanın büyüklüğü önemli olmuyor. Gençlere bu sporu tavsiye ediyorum. Hem disiplin olarak hem de sosyal hayata çok katkısı var. Pes etmedikleri sürece kesinlikle başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

BABA AYDOĞAN REÇBER: HAKAN'IN PES ETMEMESİ ÜLKEMİZE BU MADALYAYI NASİP ETTİMilli tekvandocu Hakan Reçber'in geçirdiği rahatsızlığın ardından ailecek zor bir dönem geçirdiklerini, sonrasında ise olimpiyat derecesi geldiği için mutlu olduklarını belirten babası Aydoğan Reçber, "Tarif edilmez duygular içerisindeyiz. Oğlumuz olimpiyattan bronz madalya getirerek ülkemizi, bizleri onurlandırdı. Çok mutlu olduk. Daha önce çok sıkıntılı dönemler geçirdik. O dönemlerin ardından böyle bir madalya gelmesi bizi bir kere daha mutlu etti. Hakan'ın pes etmemesi, her şeye rağmen mücadele etmesi ülkemize bu madalyayı nasip etti. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.ANNE ÖZLEM REÇBER: YILMADIK, PES ETMEDİK

Milli sporcunun annesi Özlem Reçber ise, "Bir anne olarak çok mutlu ve gururluyum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık. Hakan gerçekten çok zor süreçlerden geçerek buralara geldi. Yılmadık, pes etmedik. İnşallah bir dahaki olimpiyatlara Hakan'ın altın madalya sözü var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım

Bronz Madalya, Hakan Reçber, Olimpiyat, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım - Son Dakika Spor


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