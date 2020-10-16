Son dakika spor: Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi
16.10.2020 16:15
Son dakika spor haberi: Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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