Son dakika spor: İnegölspor, Metin Yüksel'i transfer etti
Son dakika gelişmesine göre TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Zonguldak Kömürspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Zonguldak Kömürspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkan Yardımcısı Abdurrahman Maksutlar ile Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Sedat Esadi, şunları söyledi:
"Liglerin başlamasına sayılı günler kala yavaş yavaş transfer çalışmalarımızın sonuna doğru geliyoruz. Bugün Zonguldak Kömürspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel kardeşimizle 2 yıllık anlaşma sağladık. Metin kardeşimiz uzun yıllar 1'inci Lig'de çeşitli kulüplerde forma giydi ve 2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Metin kardeşimiz bu ligleri çok iyi bilen ve aranan oyunculardan biri. İnşallah takımımıza önemli katkılarda bulunacak. Kendisine ve kalitesine güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda transfer çalışmalarımızı tamamlayıp lige hazır hale geleceğiz. Ben anlaşmanın kulübümüze ve Metin kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Metin Yüksel ise "İnegölspor gibi önemli bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer almıştık. İnşallah bundan sonra İnegölspor'un başarısı için mücadele edeceğim. Güzel bir oluşumun içinde yer aldığımı düşünüyorum. İnşallah sezon sonu İnegölspor camiasına hak ettiği şampiyonluğu yaşatırız. Transferimin her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:15
Kaynak: DHA
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