Son dakika spor: İrfan Can ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Antalyaspor karşısında ilk kez kadroda yer aldı.

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilere devre arasında Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle daha önceki müsabakalarda kadroda yer almayan Kahveci, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk kez kadroya dahil edildi. - İSTANBUL