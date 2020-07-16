Son dakika spor: Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika spor: Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto kaporta işiyle uğraşan Ali Kansu'nun hayatı, yanlışlıkla yazıldığı maratonla değişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto kaporta işiyle uğraşan Ali Kansu'nun hayatı, yanlışlıkla yazıldığı maratonla değişti.

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Ali Kansu, arkadaşının ısrarı üzerine beş yıl önce halk koşusuna katılmak istedi. Yapılan başvurunun ardından isminin yanlışlıkla 42 kilometrelik maratonda yer aldığını fark eden Ali Kansu, bu alanda yarıştı.

Maratonu tamamlama başarısı gösteren Ali Kansu, uzun yol koşuları hoşuna gidince değişik organizasyonları takip etti.

Hırslanan, güne antrenmanla başlayıp, iş yerini kapattıktan sonra da idmanlara devam eden Ali Kansu, zamanla kendini geliştirdi. Ali Kansu, 100 kilometre üstü ultra maratonlarda madalyalar kazandı.

Koşuda kendinden yaşlıları görünce hırs ve gurur yaptı

Spor sevgisiyle çevresinde örnek gösterilen 34 yaşındaki Ali Kansu, AA muhabirine, ultra maratoncu olma hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Halk koşusuna katılmayı planlarken, Runtalya Maratonu'nda yarışmanın hayatının dönüm noktası olduğunu anlatan Ali Kansu, ilk başlarda birkaç kilometre koştuktan sonra yarışı bırakacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ancak yarışmanın ilk turu olan 22 kilometreyi çok zorlanmadan geçtiğini vurgulayan Ali Kansu, "Benden daha yaşlıların koştuğunu görünce hırs ve gurur yapıp devam ettim. Diskalifiye olmadan 42 kilometreyi tamamladım. Antrenmansız bu koşuyu tamamlamam beni motive etti, antrenmanla daha iyi koşabileceğimi düşündüm." diye konuştu.

Hedeflerini hep yüksek tutuyor

Ali Kansu, ardından ultra maratonlara katılarak 100 kilometrelik koşularda mücadele etmeye başladığını ifade etti.

Profesyonel bir hocayla üç yıl çalıştığını, ülke çapında düzenlenen birçok 100 kilometre üstü ultra maratonlarda başarılar elde ettiğini belirten Ali Kansu, şunları kaydetti:

"Antrenman ve maratonlarla beş yılda yaklaşık 20 bin kilometre koştum. Bu benim için yeterli değil. 100 bin kilometreyi devireceğime inanıyorum. Bugüne kadar katıldığım yarışlarda 30-40 derecem var. Katıldığım birçok yarışta kürsüye çıktım. Hedeflerim büyük. Dünyanın en büyük maratonu olan ve Alpler'de gerçekleştirilen Ultra-Trail Mont-Blanc'te (UTMB) en uzun parkur olan 330 kilometrelik maratonda takım koşusuna katılmak hayalim. Yine Yunanistan'da yapılan ve 400 kişinin seçildiği elit bir yarışma olan 246 kilometrelik ultra maraton ve Almanya'daki yarışlarda koşmak istiyorum. Hedefim, uluslararası yarışlarda derece almak ve dünyanın en iyi maratoncuları arasına girmek."

Çevresindekilere de koşmayı önerdiğini, sporla daha sağlıklı olduğunu anlatan Ali Kansu, sürekli koştuğu için çevresinde "sanayinin koşan delisi" olarak adlandırıldığını aktardı.

Manavgat'taki bir alışveriş merkezinde koşu bandında 24 saat koşmayı planladığını aktaran Ali Kansu, Türkiye rekoru kırmak istediğini söyledi.

Manavgat, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı - Son Dakika Spor
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