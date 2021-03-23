Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı

23.03.2021 10:18
Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Son dakika haber... Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1. Olağan Genel Kurulunda Ulusal Hakem Necmettin Halil Ateş Başkan seçildiKayseri Çok Amaçlı Spor salonunda gerçekleşen genel kurulda tek liste halinde girilen seçimde kurucu Başkan Halil Dicle ve kurucu üyelerden devralan yeni yönetim...

Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1. Olağan Genel Kurulunda Ulusal Hakem Necmettin Halil Ateş Başkan seçildi

Kayseri Çok Amaçlı Spor salonunda gerçekleşen genel kurulda tek liste halinde girilen seçimde kurucu Başkan Halil Dicle ve kurucu üyelerden devralan yeni yönetim Kurulu Necmettin Halil Ateş başkanlığında Mustafa Gürbüz, Cihan Demir, Alpaslan Gerçel, Selami Öztürk'den oluştu. Denetleme Kuruluna ise Adnan Üstünel, Gülseda Dursun, Yunus Şeherli'den oluştu.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, "1.Olağan Genel Kurul hayırlı uğurlu olsun. Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilenleri kutlar hayırlı olmasını dilerim. Her şey Kayseri voleybolu için" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı
Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı

Selami Öztürk, voleybol, Kayseri, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika Spor


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