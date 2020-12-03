Kendisi gibi engelli insanların hayatına dokunarak şampiyon sporcular yetiştiriyor

Samsun'da yaşayan 36 yaşındaki bedensel engelli sporcu ve antrenör Musa Davulcu, kendisi gibi engelli sporculara umut olup yeni şampiyonlar yetiştirmeye gayret gösteriyor.

Küçük yaşta yataktan düşmesi sonucu ezilen sağ bacağına uygulanan yanlış tedavi nedeniyle bedensel engelli olan Davulcu, 2008 yılında başladığı disk, gülle ve cirit atmada Türkiye rekorlarının yanı sıra dünya ve Avrupa paralimpik şampiyonalarında gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Son 7 yılda sporculuğun yanı sıra antrenörlük de yapan Davulcu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanan sporcular yetiştiriyor.

Davulcu, AA muhabirine, 2008 yılında Samsun Bedensel Engelliler Derneğinden gelen "Spor branşı açıldı" mesajıyla hayatının değiştiğini söyledi.

Atletizmi seçip çalışmalara başladığını, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında disk ve cirit atmada şampiyon olduğunu belirten Davulcu, "Sonra milli sporcu oldum. 10 kişi başladık spora ama diğer arkadaşlarımın hiçbiri devam etmedi. Çok çalıştım, çok mücadele ettim. Onun meyvelerini de hem kendim hem de sporcularımla beraber aldım." dedi.

Halen kategorisinde cirit atmada Türkiye rekorunun kendisinde bulunduğuna işaret eden Davulcu, kazandığı başarıların ardından 2013 yılında başka yüreklere de dokunması gerektiğini düşünerek antrenörlüğe başladığını dile getirdi.

Davulcu, dünya ve olimpiyat şampiyonu Ali Topaloğlu'nu da spora kazandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ali, son 5 yılda katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar kırarak madalya kazandı. Spor ile hem sosyalleşti hem de madalyalar elde etti. Bedensel engelli sporcularımız da var. Onların da sporla hayata bakışları değişti. Bulunduğu engeli çoğu insan kabullenemiyor. Öncelikle bunu sağladık. Daha sonra yapacak olduğu işlerde daha iyisini nasıl yapabiliriz, zirvede nasıl kalabilirizi konuştuk. Önce kendilerine inanmayı, sonra hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini sağladık. Bu inancı görünce sporla hayata daha sıkı tutunduklarını gördüm. Tek hedefleri ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için bıkmadan yılmadan çalışmak."

Engelli çocukları olan ailelere seslenen Davulcu, "Engelli çocuklara fırsat verin, onların neler yapabileceğini görün. Onlar yapamaz diye düşünmeyin." ifadelerini kullandı.

Musa Davulcu'nun antrenörlüğünü yaptığı, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Ali Topaloğlu ise kendisini sporla tanıştıran antrenörüne teşekkür etti.