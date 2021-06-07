Kız çocuklarının spor yapması için kurulan hentbol takımı, 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek

İzmir'de kız öğrencilere hentbol öğretmek için yola çıkan beden eğitimi öğretmeninin kurduğu takım, 3 yılda Hentbol Kadınlar 1. Ligi için aday takımlar arasına girdi.

Gazi Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olan Güler Yay, kız çocuklarından spor yapmasını sağlamak için 6 yıl önce görev yaptığı Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir hentbol takımı kurdu.

Öğrencileri ve ailelerini hentbol oynamak için ikna eden, çoğu daha önce hentbol maçı dahi izlememiş öğrencilere bu sporu öğreten Yay, daha sonra görev yaptığı okullarda da hentbol tutkusunu aşıladığı öğrencilerini takıma dahil etti.

Farklı okullardan başarılı öğrencilerin katılımıyla gücünü artıran takım, 3 yıl önce İzmir Gençlik Hizmetleri Gençlik Spor Kulübü bünyesine dahil oldu ve Bölgesel Lig'de mücadele etmeye başladı.

İlk sezonunda Hentbol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren takım, B Grubu'nda mücadele ettiği ligi 2. sırada tamamlayarak 1. Lig için play-off oynama şansı elde etti.

Yaşları 13 ile 19 arasında değişen oyunculardan kurulu takım, 11-14 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak yükselme müsabakaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Güler Yay: "Popüler branşları istediler"

Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmeni Güler Yay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce çıktıkları yolculukta 1. Lig kapısına dayanmalarının kolay bir süreç olmadığını söyledi.

Spor yaptırmak istediği kız çocuklarına hentbolu önerdiğinde isteksiz olduklarını gördüğünü, onları motive etmek için çaba gösterdiğini anlatan Yay, şunları kaydetti:

"Çocukların büyük bir bölümü 'hentbol mü, yok hayır' diyorlardı ve popüler olan branşları istediler. Ama başladıklarında da çok mutlu oldular. İlk başlarda aileler, 'gitsin, yeri belli olsun' diyorlardı. Sonra spor yapsınlar diye ikna ettik. Daha sonra velilerimiz de çok mutlu oldu ve hentbol ailesi oldular."

Öğrencilerinin üstün gayret göstererek lisanslı sporcu olduğunu, daha sonra başarıların birbirini kovaladığını aktaran Yay, bu süreçte yetiştirdikleri bazı oyuncuların 1. Lig'de başka takımlarda mücadele eder hale geldiğine işaret etti.

Yay, takım olarak güzel bir sezonun ardından 1. Lig'e yükselmek için play-off maçları oynayacaklarını, sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kızlarımız iyi çalıştı. Ben hedefleri maç maç koyuyorum. Bu yıl 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. Oyuncularıma bu lige çıkmamız gerektiğini inandırdık." şeklinde konuştu.

Yağmur Bağlama: "Milli Takım ve Süper Lig'i düşünüyorum"

Takımın oyuncularından 16 yaşındaki Sena Saruhanoğlu, 6 yıl önce hentbola başladığını, bu sporda elde ettiği başarının öz güvenini artırdığını ifade etti.

Play-off için haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını vurgulayan Saruhanoğlu, "Ben kaleciyim ve çok sıkı bir çalışmanın içerisine girdim. Çok heyecanlıyız. Önümüzde 3 maç var. Bu maçları kazanıp, 1. Lig'e çıkacağız." dedi.

19 yaşındaki oyuncu Yağmur Bağlama ise Güler Yay'ın kendisini solak olduğu için takıma çağırdığını, hentbol oynamak hiç aklında yokken, bir anda başladığını anlattı.

Halen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuduğunu belirten Bağlama, "Gidebileceğim yere kadar gitmek istiyorum. Milli Takım ve Süper Lig'i düşünüyorum. Ben okuyorum ama öğretmen olmak yerine spor yapmak istiyorum. Sporun içerisinde kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın en büyüğünün kendisi olduğunu vurgulayan Bağlama, çok iyi bir takım olduklarını ve iyi anlaştıklarını, 1. Lig'e çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.