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Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı

17.09.2021 10:32
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Son dakika spor haberi... Konyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcuları basına tanıttı.

Konyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcuları basına tanıttı. Başkan Fatih Özgökçen, fazla maliyetli transferlerden kaçındıklarını belirterek, kulübün hala 10 milyon TL'nin üzerinde transfer limitinin olduğunu söyledi.

Kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren Konyaspor'da, bu isimlerden Serdar Gürler, Ahmed Hassan, Jose Mpoku, Konrad Michalak, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Nafican Yardımcı, Oğulcan Ülgün ve Ekrem Kayılıbal basına tanıtıldı. Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına Başkan Fatih Özgökçen de katıldı.

"Takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı"

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen burada yaptığı açıklamada lige iyi başladıklarının altını çizerek, "Süper Lig'in ilk 4 haftasını geride bıraktık. Takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu dört haftayı incelediğimizde takımımızın sahada gösterdiği mücadeleden oldukça mutluyuz. İlhan hocamızın önderliğinde ekibi ve futbolcularımız bir kolej havasında gidiyorlar. Oldukça başarılı bir şekilde sonuçları almaya devam ediyorlar" dedi.

"Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık"

Kulübün transfer limitiyle ilgili bilgiler veren Özgökçen, "Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık. Harcama limitimiz sapmalarla birlikte 123 milyon TL'ye ulaştı. Birçok kulüp limitlere takılırken bizim hala 10 milyon TL'nin üzerinde transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz. Geleceğe dönük hem takımımızın ekonomik hem de sportif tam bir kalıba oturması için Konyasporumuz için güzel projelerimiz var. Bunların açıklamasını ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Giresunspor maçı en zor maçımız olacak"

Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile 5. hafta maçına çıkacaklarını hatırlatan Özgökçen, "Şahsi görüşüm, Giresunspor maçı en zor maçımız olacak. Son maçta Alanyaspor karşısında topa yüzde 63 hakim oldular. Evlerinde kendileri açısından en önemli maça çıkıyorlar. Çok dikkat etmeliyiz. Kamuoyunda Trabzonspor maçının saatiyle ilgili bir serzeniş var. Konyaspor Kulübü olarak biz maç saatinin değişmesi noktasında girişimlerde bulunduk. Trabzonspor tarafı kabul etmedi. Maç saati ve gün değişikliklerinde iki kulüp, federasyon ve yayıncı kuruluşun anlaşması gerekiyor. Trabzonspor maçı belirlenen gün ve saatte oynanacak" şeklinde konuştu.

"Konyaspor artık yeteneklerinizle transfer olacağınız ama karakterinizle kalıcı olacağınız bir kulüptür"

Konya'nın her şeyin en güzelini hak ettiğini belirten Özgökçen, "Konyaspor da tesisleriyle, stadyumu ve seyircisiyle ülkemizin önde gelen güzide kulüplerinden biridir. Konyaspor artık yeteneklerinizle transfer olacağınız ama karakterinizle kalıcı olacağınız bir kulüptür. İstediğimiz karakter; mücadeleden asla vazgeçmemek ve armanın, formanın hakkını sporcu ahlakıyla vermektir" açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor maçında 21 bin kişiyi tribünde görmek istiyoruz"

Konyaspor'un ciddi gelir kapısı olan Konya Store'da satış rekorları kırıldığını ifade eden Özgökçen, "2 farklı AVM'de açtığımız yeni şube ile bu satışların daha fazla olmasını bekliyoruz. İç saha maçlarında taraftarımızı formaları ve atkılarıyla tribüne bekliyoruz. Onlar olmadan bir yanımız eksik kalıyor. Trabzonspor maçında inşallah 21 bin kişiyi tribünde görmek istiyoruz" dedi.

Futbolcular ise Konyaspor'a gelmekten ve Konya şehrinde olmaktan mutlu olduklarını dile getirirken, takımdaki havanın oldukça iyi olduğunu vurguladı. Forvet Ahmed Hassan, Konyaspor taraftarını yakından tanıdığını dile getirirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga formasıyla Konyaspor'a karşı oynadığı maçı ve Konyaspor taraftarının yaşattığı atmosferi unutamadığını belirtti.

Serdar Gürler: "Lige güzel bir başlangıç yaptık"

Serdar Gürler ise, taraftarlara seslenerek, "Trabzonspor maçında tribünleri dolu olarak görmek istiyoruz. Lige güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah onların desteğiyle bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Jose Mpoku da, sakatlığının geçtiğini ve takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti.

Yeşil-beyazlı takımın Süper Lig'deki 800. golünü kaydeden Soner Dikmen ise ileride çocuklarına anlatacak güzel bir anı olduğunu söyleyerek, "800. golü attığımda tarifsiz duygular içerisindeydim. Benim için unutulmayacak güzel bir anı oldu" diye konuştu. - KONYA

Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı
Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı
Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı

Serdar Gürler, Türk Lirası, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Konyaspor'un yeni transferleri tanıtıldı - Son Dakika Spor


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