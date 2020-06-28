Son dakika spor: Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sory Kaba ve 86. dakikada Lasse Vibe kaydetti. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Paulo da Silva'nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirse de kalan bölümde skor değişmedi ve Midtjylland sahadan galibiyetle ayrıldı.

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