Son dakika spor: Menemenspor'un virüs kabusu

TFF 1'inci Lig'de bugün evinde oynaması gereken Ankaraspor maçı dün saat 14.51'de İzmir'i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Menemenspor, koronavirüs kabusuyla da boğuşuyor. Maç öncesi hafta içi yapılan PCR testlerinde 7'si futbolcu olmak üzere kulüpte 13 kişide koronavirüse rastlanırken bu sayı bugün 22'ye ulaştı. Dün rahatsızlanan oyuncular ve personele yapılan yeni testlerde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 yönetici ve 1 ulaşım sorumlusunun testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan isimleri tedavilerine başlandı.