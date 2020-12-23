Son dakika spor: MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
23.12.2020 12:57
Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar