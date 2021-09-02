Son dakika spor: Mustafa Cengiz için hastaneden açıklama

İstanbul DHA

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi: "Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."