Son dakika spor: Nihat Özdemir: "Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz" - Son Dakika

Son dakika spor: Nihat Özdemir: "Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz"

28.01.2021 20:51

Son dakika haberleri... - Nihat Özdemir: "Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz.

- Nihat Özdemir: "Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz yine belli bir oranda olacak şekilde" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, D-Smart canlı yayınına konuk olarak gündemi dair soruları yanıtladı.

Ligden düşmenin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda, kulüplerin tamamı varken toplantı yaptık. 21 kulüp de salgın dolayısı ile yayıncı kuruluştan bazı sıkıntıları oldu, paralarını alamadı. Çok problemli olan sporcular oldu. 21 kulüp de bu sene ligden düşmeyi kaldırılsın diye karar aldılar. Bir tek kulüp bile aksini söylemedi" dedi.

"Barış Şimşek, VAR ile ilgili detayları anlatacak"

Bu sezon hakemlerin ve VAR'ın çok tartışılıyor olmasıyla ilgili bir soruya da Başkan Nihat Özdemir, şöyle cevap verdi:

"VAR ve hakem kararları çok tartışılıyor. Spor kanallarında bulunan arkadaşlarımız; eski futbolcularımız, eski hakemlerimiz bulunuyor. Bugün saat 22.00'de VAR'ın başında bulunan arkadaşımız Barış Şimşek, örnekleriyle beIN SPORTS'ta VAR ile ilgili detayları anlatacak. beIN SPORTS bizim yayıncı kuruluşumuz ve strateji ortağımız. Bu nedenle programı orada yapıyoruz."

"Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi Finali'nde seyirci olup olmayacağı konusunda da konuşan TFF Başkanı, "Bu durum pandeminin Türkiye'deki gelişimine bağlı. Bu işte insan ve sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığı çok ağır geçirenler var. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bir karardan ayrı bir karar almamız mümkün değil. Aşı olayı başladı, sayılar da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var artacak olan aşı sayılarıyla ilgili. Günlük vaka sayıları çok düşerse, restoranlar, kafeler, oteller açılırsa, normal hayata dönüş başlarsa biz de seyircili futbol maçları oynatmak istiyoruz. Bunu belli bir oranda yapmamız gerekiyor. Bir tribünün kapasitesinin belli bir oranda kullanılmasına karar verilir. Eğer misafir takımın kullanacağı yer 2.500 kişilikse 250 kişi gelecek. Oranlara göre değişecek.

"UEFA yüzde 50 kapasiteli oynatmak istiyor"

Nihat Özdemir, UEFA'nın maçları salgının iyi gitmesi durumunda yüzde kapasiteli oynatmak istediğini ifade ederek, "2020 Katar Finalleri için elemeler başlıyor. İlk maçımız Hollanda ile TT Arena stadında. Allah'a dua ediyorum ki; seyircili oynayabilelim. Bizim seyirci desteğine o maçta çok ihtiyacımız var. Gözlemliyoruz, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz yine belli bir oranda olacak şekilde. 2 hafta evvel kulüpler birliği ve federasyonumuz ile bir toplantı yaptık. O toplantının esas amacı 2020 yılını değerlendirip 2021 yılında neler yapabileceğimize dair kararlar almaktı. Kulüplerin bir çoğu Euro'yu 8.15'te sabit tutmamızı istediler. Biz normal kurun işlemesi gerektiğine inanmıştık. Yönetim kurulu kararımızla normal kurdan devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç içeride bir yapılanma olduğunu düşünüyor"

Yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasındaki gerginliği de değinen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki konuşmamda bu sürtüşmenin sonlanması gerektiğine inandım ve ifade ettim. Fenerbahçe haklı olarak ses efekti olayında bir tepki koydu. Kesinlikle beIN SPORTS'ta kötü niyet olduğuna inanmıyorum. Sizin en önde olan üyelerinizin bulunduğu bir kesime böyle bir ses efekti yapar mısınız? Sayın Ali Koç; içeride bir yapılanma olduğunu düşünüyor. Haklı olabilir, olmayabilir. Ama ben kesinlikle inanmıyorum. İyi niyetle bakıyorum. Anında özür dilediler, sonra aynı gün biz TFF olarak bir mektup yazdık ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de hemen cevap verdiler. Rashed Bey CEO olarak beIN SPORTS'a geldi. Duyduğum kadarıyla görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum bir araya gelecekler ve bu soğuk savaşı bitirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir tepki koydu ama yeter. 19.05'te özür dilemesini de bir tesadüf olduğuna inanıyorum. En kısa zamanda bu işin sonlanması gerektiğini düşünüyorum."

"Yeni yayın ihalesi yapacağız"

Yayıncı kuruluş ile 2021-2022 sonunda sözleşmenin bittiğini de hatırlatan Özdemir, "Bu sezonun mayıs ayı ile aralık ayı sonunda bir 2022-2023 Sezonu için yeni yayın ihalesine çıkmak durumundayız. Hazırlıklarımıza başladık, en kısa zamanda bunu bitirip mayıs ayında ilan etmeyi düşünüyoruz. ve yeni yayıncı kuruluşumuzu tespit etmek için Mayıs-Aralık ayları arasında da ihalemizi yapacağız. Digiturk'ün bence önemli bir lokomotifi futboldur. Yalnız Türkiye futbolu değil, Şampiyonlar Ligi, Euroleague, Avrupa'nın belli maçları onlarda. Çok büyük bir kuruluş 82 ülkeye yayın yapıyorlar. Kendilerinin buradan çıkmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bize devamlı gelip giden yeni ihale olursa; çalışanlarının var olduğunu biliyorum. İsimleri, grupları biliyorum.

Her sezon başında bizim taraf da çok yoruluyor, beIN SPORTS'taki arkadaşlarımız da kulüplerdeki arkadaşlarımız da çok yoruluyor. 20'ye yakın toplantı yaptık.T elefon görüşmelerini saymıyoruz. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımızın da katkılarıyla bu seneki rakamı tespit ettik ve gününde bütün paralarını ödüyorlar" açıklamasında bulundu.

Son dakika spor: Nihat Özdemir: Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz
Son dakika spor: Nihat Özdemir: Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz
Son dakika spor: Nihat Özdemir: Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz
Son dakika spor: Nihat Özdemir: Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz

Sağlık Bakanlığı, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Nihat Özdemir: 'Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz' - Son Dakika Spor


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