Son dakika spor: Olimpiyat ateşinin Japonya turu, güzergahında büyük kalabalık toplanması halinde askıya alınabilecek - Son Dakika

Son dakika spor: Olimpiyat ateşinin Japonya turu, güzergahında büyük kalabalık toplanması halinde askıya alınabilecek

26.02.2021 03:35
Son dakika spor: Olimpiyat ateşinin Japonya turu, güzergahında büyük kalabalık toplanması halinde askıya alınabilecek, System.String[]

Son dakika haber: Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, ülke genelinde 47 eyaleti gezecek olimpiyat ateşi turunun, güzergah üzerinde büyük kalabalıkların toplanması halinde, geçici askıya alınabileceğini açıkladı.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, ülke genelinde 47 eyaleti gezecek olimpiyat ateşi turunun, güzergah üzerinde büyük kalabalıkların toplanması halinde, geçici askıya alınabileceğini açıkladı.

Organizasyon Komitesi, ülke genelinde 47 eyalette 859 ilçeyi dolaşacak olimpiyat ateşi turu kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele önlemlerini yayımladı.

Buna göre sporseverlerden, 121 gün boyunca sürecek olimpiyat ateşi turunu, yol güzergahında toplanmak yerine, çevrim içi izlemeleri talep edilecek.

Güzergah üzerinde büyük kalabalıkların toplanması halinde, olimpiyat ateşi turu geçici askıya alınacak.

Meşale taşıyıcılarından Kovid-19'a karşı, sağlık durumlarını izlemeleri ve tura katılmadan iki hafta önceden gerekli sağlık kontrol formlarını imzalamaları istenecek.

Tur boyunca gün sonu yapılacak kutlama ve canlı etkinliklerin düzenleneceği yerleşkelere giriş için, katılımcıların önceden rezervasyon yapması şartı aranacak.

Kuzeydoğudaki Fukuşima eyaletinden 25 Mart'ta başlayacak olimpiyat ateşi turu, 23 Temmuz'da açılış seremonisi öncesi ülke genelini turlayacak.

Komite, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, tur boyunca olimpiyat ateşini yaklaşık 10 bin kişinin taşımasının beklendiğini bildirmişti.

Yunanistan'daki Olympia kentinde yakılan ateş, 20 Mart 2020'de Japonya gelmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile önceki Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 24 Mart 20202'de salgın nedeniyle turnuvanın ertelenmesine karar vermişti.

Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Olimpiyat ateşinin Japonya turu, güzergahında büyük kalabalık toplanması halinde askıya alınabilecek - Son Dakika Spor


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