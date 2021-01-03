Son dakika spor: Orhan Çıkırıkçı: "Balıkesirspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika spor: Orhan Çıkırıkçı: "Balıkesirspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

03.01.2021 18:45
Son dakika spor: Orhan Çıkırıkçı:

Son dakika spor haberi: İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Ankaraspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor ile oynayacağımız erteme maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Ankaraspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor ile oynayacağımız erteme maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir oyun oldu. Özellikle ikinci yarı daha iyi toparladık. İlk yarı 2-2 bitti. Rakibimiz ilk yarı iyi direnç gösterdi. İkinci yarı başlar başlamaz golü bulunca rakibin direnci de kırıldı. Daha sonra diğer goller de gelince farklı bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. İnşallah iyi çalışıp, son maçımızda Balıkesirspor ile oynayacağımız erteme maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Orhan Çıkırıkçı: 'Balıkesirspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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