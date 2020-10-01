Son dakika spor: Oyunla anlaştılar doğada paylaştılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından Qudra 2 Programı desteği ile yürütülen 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde 4 farklı branşta eğitim ve etkinliklere katılan çocuk ve genç yaştaki öğrenciler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından spor malzemeleriyle ödüllendirildiler.

Dezavantajlı çocukların sosyal uyum sürecini hızlandırmak adına Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde; basketbol, badminton, futbol ve oryantiring branşlarında teknik eğitimler ve oyun temalı çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Katılımcı öğrenciler, branş eğitimlerinin yanı sıra Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı'nda doğa ve birbirinden heyecanlı macera parkuru etkinlikleriyle de buluşuyorlar. Akran iletişiminin ön planda tutulduğu 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde branşa özgü gerçekleştirilen teknik-taktik çalışmaların yanı sıra düzenlenen sosyal etkinlikler ve teorik eğitimler katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Sporda hoşgörü konusunda çeşitli etkinliklerinde gerçekleştirildiği eğitim sürecinde disiplin, misafirperverlik, centilmenlik, rakibe saygı ve iyi niyet konularında öğrencilere, uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarılıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde başarı gösteren 160 öğrenciye eşofman takımı ve spor ayakkabısı armağan etti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Gazikent Semt Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.

"Sosyal ilişkilerinin güçlenmesi çok önemli"

Oyunla Anlaş Doğada Paylaş projesinde başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği tören sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuk yaştaki bireylerin sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Qudra 2 Programı desteği ile yürütülen 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Çocuklarımız pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir biçimde farklı branşlarda etkinliklere katıldılar. Oyun bazlı sportif etkinliklerle mülteci çocuklarımızın ve sosyal dezavantajlı çocuklarımızın sosyal uyumlarının geliştirilmesine katkı sağladık. Çocuklarımızın sosyal ilişkilerinin güçlenmesi bizim için çok önemli. 4 branşta 160 öğrencimiz, birbirinden farklı branşlarda sürdürebilir spor alışkanlıkları kazandılar. Ben projenin icrasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve değerli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP