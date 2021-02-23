Son dakika spor: Recep Uçar: "1 puanın önümüzdeki maçlar açısından kazanç olduğunu düşünüyorum"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor karşısında aldıkları 1 puanın gelecek açısından bir kazanç olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, Adana Demirspor'un standartların üzerinde bir takım savunması yaptığını vurgulayarak, "Maçın genelinde ilk yarıda yakaladığımız 4-5 pozisyon oldu. Verdiğimiz de 1-2 pozisyon oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğü bizdeydi. Adana Demirspor'un sezonun normal standartlarının üzerinde savunma yapması gol bulmamızı zorlaştırdı. İlk yarıdaki şansları değerlendirseydik farklı olurdu. Genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir maçtı. Son dakikalarda onların pozisyonu oldu. 1 puan aldık. Hedefimiz zor kaybeden bir ekip oluşturmak. 1 puanın bundan sonraki maçlar adına kayıp değil kazanç olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL