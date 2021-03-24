Son dakika spor: Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz - Son Dakika

Son dakika spor: Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz

24.03.2021 23:10
Son dakika spor: Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz, System.String[]

Bir son dakika haberine göre "Burak'ı tek kelime ile tarif etmek mümkün değil""Kısmen bu takımla ya da bazı felsefe değişiklikleriyle oynayabiliriz"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

"Burak'ı tek kelime ile tarif etmek mümkün değil"

"Kısmen bu takımla ya da bazı felsefe değişiklikleriyle oynayabiliriz"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Gruplara iyi başlangıç yapmak istediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini belirten Şenol Güneş "Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk. İnancımız güvenimiz yerindeydi. Maça iyi başladık ve düşündüğümüz gibi geçti. Sonra kazanan biz olduk. Rakibin hücuma dönük teknik oyuncuları vardı. Zaman zaman biraz daha geriye dönük oynayıp hatalar yaptık. Doğruları fazla olan takım olarak kazandık. 2022 Dünya Kupası için iyi başladık. Temennim bundan sonraki maçların daha iyi olması. Deplasmanda zor bir maç oynayacağız Norveç'le. En güçlü iki takımla üst üste oynayacağız. Bu akşamdan itibaren bu maçı unutup Norveç maçına hazırlanacağız" diye konuştu."BİZ HER MAÇA KAZANMA DUYGUSUYLA ÇIKIYORUZ"Pandemi döneminin herkes için zor geçtiğini vurgulayan Güneş, "Pandemi dönemi bizim için de rakip için de zor geçti. Takımlar kısa sürede 3 maç yapacaklar. Kampın 2'nci gününden sonra idman yapıp maç oynuyorsunuz. Bazı oyuncular hasta, bazıları sakat olabiliyor. Burada bütün bunları bunun dışında tutarak sadece bu maça odaklandık. Maçtan önce oyunculara, 'Çıkıp en iyisini yapıp keyif almaya çalışacağız. Rakibin zor olduğunu biliyoruz. Kendi oyunumuzu ne kadar kullanıyorsak onu yapacağız' dedim. Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz. Oyuncularımı tebrik edip alınlarından öpüyorum" şeklinde konuştu."BURAK'I TEK KELİME İLE TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"Hollanda maçında attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak Yılmaz ile ilgili ise Şenol Güneş, "Burak'ı tek kelime konuşarak tarif etmek mümkün değil. Onun hikayesi var. Onun yazılması gereken bir hikayesi var. Övgüler yaparak maçın ambiyansını değiştirmek istemiyorum. Burak gidecektir ama bıraktığı izler önemlidir" ifadelerini kullandı."OYUNCULARIMIZ TAKIMI SAHİPLENİYOR"Oyuncuların takımı sahiplendiğine vurgu yapan Güneş, "Biz bir takımız. 11 kişi sahada, 23 kişi dışarıda kalan arkadaşlarla bir takım oluşturmaya çalıştık. 10 yıl sonra yeni hocalar, yeni oyuncular gelecek. Bu düşünceyi yerleştirip sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız takımı sahipleniyorlar. Ülkenin bir bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi mutlu ettiler. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar. Sadece işlerini yapmaya çalışıyorlar. Başarı ve sevgiyi herkesle paylaşıyorlar" dedi."KISMEN BU TAKIMLA YA DA BAZI FELSEFE DEĞİŞİKLİKLERİYLE OYNAYABİLİRİZ"Norveç karşısındaki oyun planları sorulan Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Bugün zaman zaman beklediğimizin dışında geriye gereksiz çekildik. Bu durum bizi yeni düşüncelere sevk edebilir. Kısmen bu takımla ya da bazı felsefe değişiklikleriyle oynayabiliriz. Oradan iyi dönersek büyük avantaj yakalayacağız. Rakibimize bakıp ona göre değerlendireceğiz. Rakibimiz Cebelitarık ile oynayıp yarım saat sonra dinlenmeye geçecek. Malaga'da bizi bekleyecekler. Biz ise seyahat edeceğiz."

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2022 FIFA Dünya Kupası, Şenol Güneş, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz - Son Dakika Spor


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