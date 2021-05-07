Son dakika spor: Sivasspor iç sahada 2 maç üst üste kazanamıyor

DG Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda üst üste iki galibiyet alamadı. Kırmızı-beyazlılar, şanssızlığını Başakşehir karşısında kazanarak kırmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Sivasspor, söz konusu müsabakalardan 9 galibiyet ve 7 beraberlik alarak bu sezon en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım oldu. Evinde oynadığı son lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu sezon üst üste iki iç saha karşılaşması kazanamadı.

En son geçen sezonun 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1, 17. haftada da Göztepe'yi 1-0 yenerek evinde art arda iki karşılaşmadan zaferle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde bu sezon iç saha müsabakalarından peş peşe iki kez 3 puanla dönecek. - SİVAS