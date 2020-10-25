Son dakika spor: Spor Toto: 3-1

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxxx), Mustafa Koç (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xx), Mustafa Cengiz (xx)SPOR TOTO: Bruno (xxx), Sercan Yüksel (xx), Wallece de Souza (xxxx), Ali Deniz (xx), Kemal (xx), Gelinski (xx), Deniz (xx), Murat (x), Oğulcan (x), Dautefendic (x), Ferreira (x)SETLER: 25-22, 22-25, 25-22, 26-24
SÜRE: 121 dakika (28, 30, 30, 33)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde ligin iddialı ekiplerinden Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 22-25, 25-22 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor üst üste 4'üncü galibiyetini elde ederken, Spor Toto art arda 3'üncü yenilgisini aldı.
- Kaynak: DHA
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