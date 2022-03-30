SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı - Son Dakika

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

ERCAN ATA/ Budapeşte (MACARİSTAN), (DHA) - Budapeşte'de yapılan 2022 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında 61 kiloda final maçına çıkan Süleyman Atlı, Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Daha önce iki Avrupa şampiyonluğu bulunan ve bu organizasyonda ilk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, Ermeni rakibine teknik üstünlükle kaybederek gümüş madalya kazandı. Maçın ardından konuşan Atlı, 'Buraya Türkiye oyarak şampiyon olmak için geldik. Ben de altın madalyayı çok istedim ama final maçında kaybettim. Yenip yenilmek sporun doğasında var. İlk defa bir üst sıklette yarıştım. En azından üst sıklette finale çıkmak önemli bir deneyim oldu. Bu hatalardan ders çıkarıp Dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim' dedi.