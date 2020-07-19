Son dakika spor: Süper Lig: Trabzonspor: 3İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

Son dakika spor: Süper Lig: Trabzonspor: 3İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.


56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1


61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1


81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-2


88. dakikada da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3


90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-4


Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx (Guilherme dk. 46 x), Sörloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Alper Uludağ x (Ferhat Öztorun dk. 75 x), Jevtovic x (Levan Shengelia dk. 39 x), Jansson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Selim Ay dk. 90 ?), Milosevic xx (Erdon Dacı dk. 90 ?), Hadziahmetovic xx, Rijad Bajic x (Conceicao do Rosario dk. 75)


Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Sörloth (dk. 12 ve 56 pen.), Novak (dk. 61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42), Shengelia (dk. 81), Skubic (dk. 88 pen.) Conceicao (dk. 90) (İ.H Konyaspor)


Sarı Kartlar: Ekkuban, da Costa (Trabzonspor) - TRABZON

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Süper Lig: Trabzonspor: 3İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
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