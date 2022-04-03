Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

03.04.2022 20:41

Son dakika haberler... Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndüRamazan DEMİR / AĞRI, (DHA)- AĞRI Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençlerb Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençlerb Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Patnos ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmanın 25'inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma ev sahibi Patnos Gençlik Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.

Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

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Diyadin, gençlik, Patnos, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SPOR Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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